وفاة نجم الأرجنتين بعد تعرضه لاعتداء عنيف

2020/05/10 | 01:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت تقارير صحفية أن اللاعب الأرجنتيني السابق توماس كارلوفيتش، توفي إثر اعتداء تعرض له لسرقة دراجته.وكان اللاعب (74 عاما ) الذي صنف كواحد من أفضل اللاعبين الأرجنتينيين في التاريخ، قد أودع وحدة العناية المركزة ودخل في غيبوبة، بعدما تلقى ضربة على رأسه من شاب سرق دراجته أول أمس في مدينة روزاريو (مسقط رأسه)، قبل […]

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