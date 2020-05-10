حالات جديدة بكورونا ومؤشر الإصابة يزداد في العراق برغم القيود

2020/05/10 | 01:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقرر خلية البرلمان يدعو إلى إعادة فرض الحظر الشامل حالات جديدة بكورونا ومؤشر الإصابة يزداد رغم القيود بغداد – قصي منذر المحافظات – مراسلو (الزمان) يزداد مؤشر الاصابة بكورونا رغم القيود الوقائية التي فرضتها خلية الازمة الحكومية ،منذ ظهور العدوى في البلاد ،حيث دعت خلية الازمة النيابية الى أعادة فرض حظر التجوال […]

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