بعد سقوط مدنيين في طرابلس.. السراج يدين حفتر والأمم المتحدة تندد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دان رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، السبت الهجمات التي شنتها حكومة طبرق مؤخرا بقيادة المشير خليفة حفتر، واصفا إياها بـ "الأعمال الجنونية".

وكان آخر هذه الهجمات، قصف في العاصمة الليبية طرابلس، أودى بحياة ستة مدنيين وأصاب عشرة آخرين، وقد اتهم مسؤولون تابعون للوفاق قوات حفتر بشن الهجوم.

وقال السراج إن الهجمات التي يشنها حفتر هي "دليل ضعف ويأس بعد هزائم متتالية لحقت به وبقواته، وهي مؤشر على قرب نهاية مشروعه"، حسب تعبيره.

تصريح للقائد الأعلى للجيش الليبي

‎قامت قوات مجرم الحرب اليوم السبت بإطلاق أكثر من مائة صاروخ وقذيفة على الاحياء...Posted by ‎المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني‎ on Saturday, May 9, 2020وأضاف السراج في بيان صحفي مكتوب، أن حكومة الوفاق الليبية لم تعد تكترث بـ "التنديدات الخجولة" التي تصدر عن المجتمع الدولي، والعاجزة حتى الآن عن تسمية المعتدي باسمه ومحاسبته وإيقاف من يدعمه.

وقال السراج إن قوات حفتر قامت السبت بإطلاق أكثر من مائة صاروخ وقذيفة على الأحياء السكنية وسط العاصمة طرابلس، كما استهدفت مطار معيتيقة الدولي بعشرات القذائٔف، لتصيب طائرات مدنية كانت تستعد للطيران لإعادة المواطنين العالقين بالخارج بسبب وباء كورونا، كما ألحقت أضرارا بالغة بالبنية التحتية للمطار، على حد وصفه.

وكانت تقارير قد أفادت بوقوع أضرار هائلة في طائرتين مدنيتين جراء القصف وتدمير خزانات للوقود وسيارات إطفاء الحرائق وصالة الركاب، فضلا عن إصابة جرحى مدنيين.

من جانبها، جددت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، إدانتها للهجمات ضد المدنيين والمنشآت المدنية، ودعت إلى تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة بموجب القانون الدولي.

بحسب التقارير وفي مشهد بات مألوفاً جداً ولكن مروعاً قصفت قوات تابعة "للجيش الوطني الليبي" مطار معيتيقة اليوم بينما كانت...Posted by ‎Unsmil بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا‎ on Saturday, May 9, 2020وقالت البعثة في بيان رسمي إن هذه الهجمات المروعة باتت تحدث بشكلٍ متكرر بالقرب من الأحياء السكنية.

وأضافت البعثة أن القصف العنيف اليوم ليس إلا مشهدا آخر من سلسلة الهجمات العشوائية، التي تنسب في أغلبها إلى قوات حفتر، والتي أدت منذ بداية الشهر الحالي إلى مقتل أكثر من 15 وإصابة 50 مدنيا.

