ضبط حاوية سيارات حديثة في بغداد دخلت بصورة غير شرعية

2020/05/10 | 01:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بأنه تم ضبط سيارات حديثة في بغداد دخلت بصورة غير شرعية.وقال المصدر في تصريح صحفي تابعته “العهد نيوز”، انه “بعد ورود معلومات مؤكدة ومن مصادر موثوقة حول وجود مركبات داخلة بصورة غير شرعية، شكل مديرية المرور العامة فريق عمل من دوريات مرور وتم ضبط الحاويات المحملة بالسيارات المخالفة للضوابط والداخلة […]

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