2020/05/10 | 01:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للمرة 12 خاضت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق تجربة الزواج، آخرها جرت منذ يومين عندما أعلنت زواجها من المصور هيثم زنيتا الذي صور أحدث مسلسلاتها “سلطانة المعز”، وقالت إن حفل الزفاف سيقام بعد عيد الفطر، على أن تقضي شهر العسل في الجونة.ولكن الفنانة غادة عبد الرازق، التي تزوجت لأول مرة في سن الـ17 عاما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فنانة مصرية تزوجت 14 مرة.. غادة عبد الرازق ليست الوحيده) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فنانة مصرية تزوجت 14 مرة.. غادة عبد الرازق ليست الوحيده) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).