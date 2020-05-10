الشيخ عبد الامير قبلان: نأمل أن يؤسس تشكيل الحكومة العراقية لمرحلة جديدة من التضامن بين العراقيين

2020/05/10 | 01:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمنى رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان للرئيس مصطفى الكاظمي “النجاح والتوفيق في مهامه الوطنية التي نعول عليها في تحقيق الاستق...

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