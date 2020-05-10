2020/05/10 | 01:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مقر العمليات الروسي الخاص بمكافحة فيروس كورونا، عن وفاة 58 مصابا بالفيروس في موسكو.وأشار مركز العمليات إلى أن جميع المتوفين تم تشخيص التهاب رئوي لديهم مع نتائج إيجابية لاختبارات كشف فيروس كورونا.وبلغ إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في موسكو 1068 شخصا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السلطات الروسية: وفاة 58 مصابا بفيروس كورونا في موسكو) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السلطات الروسية: وفاة 58 مصابا بفيروس كورونا في موسكو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).