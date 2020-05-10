الإضراب عن الطعام.. - حسن أحراث

2020/05/10 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_أحراث استشهاد المناضلين الأتراك Helin_Bö-;-lek و Ibrahim Gö-;-kçekو Mustafa_Koçakالإضراب عن الطعام شكل نضالي كباقي الأشكال النضالية.



ويلجأ الى هذا الشكل بالأساس المعتقلون، لأن سلاح المعتقل هو ذاته.



فلا يملك خيارات كثيرة.



ويأخذ الإضراب مشروعيته وقوته من القضية التي يدافع عنها المضرب عن الطعام، أي القضية موضوع الإضراب.



أما تحديد مدته فمرتبط بسياق المعركة التي يخوضها كل مضرب.



والبداية ت ......





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