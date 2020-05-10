الكعبي: حكومة الكاظمي أمامها تحديات كبيرة

2020/05/10 | 02:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمامها تحديات كبيرة.

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