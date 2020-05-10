2020/05/10 | 02:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المسؤولون الفيدراليون إنهم يراقبون مخاوف السلامة المتعلقة بمطهر اليدين لأن هناك 1500 شركة إضافية تصنع المنتج الآن نظرا إلى الحاجة إلى المعقمات بشكل كبير في ظل انتشار فيروس كورونا.لاحظوا أنه تم إرسال رسالة تحذير إلى شركة واحدة بسبب ادعاءات غير مثبتة أن مطهر أيديهم يمكن أن يساعد في منع COVID-19.ووفقا لما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طريقة التأكد من جودة معقم اليدين) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طريقة التأكد من جودة معقم اليدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).