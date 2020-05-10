سعودي يطلق النار على آخر من سلاح رشاش – فيديو

2020/05/10 | 02:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر شريط فيديو مواطنا سعوديا وهو يطلق النار على آخر من سلاح رشاش ويصيبه بجراح في مدينة جدة.وقالت الشرطة السعودية إنها تمكنت من إلقاء القبض على مطلق النار.وأكد المتحدث باسم الشرطة، محمد الغامدي، أنه في إشارة إلى المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه شخص يطلق عدة أعيرة نارية على آخر […]

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