الكاظمي يأمر بإطلاق سراح المتظاهرين الموقوفين في العراق

2020/05/10 | 02:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، السبت، إن حكومته شكلت لجنة للتحقيق في أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات المناهضة للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة، مشيرا إلى أنه أمر بإطلاق سراح المتظاهرين الموقوفين.وأوضح الكاظمي، في تصريح بثه التلفزيون الرسمي عقب أول جلسة لحكومته، إن الحكومة قررت تشكيل لجنة عليا لتقصي الحقائق بشأن أعمال العنف التي رافقت […]

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