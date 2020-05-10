الشيخ الأمين: لن نحيد عن طريق المقاومة وهيهات منا الذلة

2020/05/10 | 02:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غرد الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، قائلا بأننا لن نحيد عن طريق المقاومة وهيهات منا الذلة.وقال سماحته في تغريدته على منصة “تويتر” وأطلعت عليها “العهد نيوز” اليوم الأحد، ما نصه: “قال سبحانه ( لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم)ولن ترضى عنا (اسرائيل) وامريكا حتى نقبل سياستهم ونخضع […]

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