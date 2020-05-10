مجلس الأمن الوطني: 3 قرارات من القائد العام حول الاحتجاجات

2020/05/10 | 02:41 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأصدر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، 3 قرارات حول الاحتجاجات في أول اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني.

أمر الكاظمي بإطلاق سراح الموقفين من المتظاهرين وملاحقة مرتكبي جرائم الاختطاف

وذكر مكتب الكاظمي في بيان، السبت 9 آيار/مايو، أن القائد العام "أمر خلال الاجتماع التشاوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني الذي عقد اليوم بما يلي:

أولاً: إطلاق سراح الموقوفين من المتظاهرين بالتنسيق مع القضاء عدا المتورطين بالدم العراقي.

ثانيًا:عدم التساهل مع جرائم الخطف وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة.

ثالثًا: حماية المتظاهرين السلميين ومنع العنف بكافة أشكاله.

ويستعد المتظاهرون في عدد من مدن البلاد، لجولة جديدة من الاحتجاجات، يوم الأحد 10 آيار/مايو، لتأكيد على مطالب الأساسية بعد رحيل حكومة عبد المهدي، وأهمها محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف والاختطاف، وإجراء انتخابات مبكرة.

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