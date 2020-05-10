2020/05/10 | 03:08 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
منذ بدء التداول في أسماء المرشحين للتكليف قبل أشهر، تم تداول اسم السيد مصطفى الكاظمي بين أسماء أخرى.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
جديد أم تكرار القديم؟) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سالم مشكور
منذ بدء التداول في أسماء المرشحين للتكليف قبل أشهر، تم تداول اسم السيد مصطفى الكاظمي بين أسماء أخرى.
يومها...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
جديد أم تكرار القديم؟) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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