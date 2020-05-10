2020/05/10 | 03:08 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سالم مشكور

منذ بدء التداول في أسماء المرشحين للتكليف قبل أشهر، تم تداول اسم السيد مصطفى الكاظمي بين أسماء أخرى.



يومها...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( جديد أم تكرار القديم؟) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( جديد أم تكرار القديم؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).