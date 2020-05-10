أميركيون يقيمون حفلات كورونا لنشر العدوى

2020/05/10 | 03:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى مسؤولون في ولاية واشنطن الأميركية، يوم الأربعاء، قلقهم بشأن التقارير التي تتحدث عن قيام أشخاص بتنظيم “حفلات كوفيد 19” لنشر الفيروس بشكل متعمد، فيما توصي السلطات باحترام إرشادات الوقاية من العدوى.ونبه وزير الصحة في الولاية، جون ويزمان، إلى أن “التجمع في مجموعات في عز تفشي هذا الوباء قد يكون خطرا ويعرض الناس لاحتمال […]

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