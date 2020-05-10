يكتشف مقتل زوجته وطفله عبر فيس بوك

2020/05/10 | 03:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يعرف لاعب بيسبول أمريكي بالكارثة التي حلت بأسرته إلا بعد أن فتح حسابه على فيس بوك في المطار، وقرأ خبراً عن مقتل زوجته وطفله وحماته.وصرخ بليك بيفنز (24 عاماً) في المطار عندما قرأ منشوراً على فيس بوك، يتحدث عن مقتل امرأتين وطفل، وسرعان ما اكتشف أن الضحايا لم يكونوا سوى أسرته الصغيرة.[…]

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