2020/05/10 | 03:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تركت قيود العزل العام المفروضة لكبح فيروس كورونا آثارها السلبية على صحة الحيوانات في حدائقهم، حيث انقطعت عنهم زيارات الأطفال والسياح ومداعبتهم، والتقاط السيلفي إلى جانبهم وإطعامهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عزلة كورونا تصيب الحيوانات بالكآبة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عزلة كورونا تصيب الحيوانات بالكآبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).