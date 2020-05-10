حالات شعرية خاصة جدا - اشرف عتريس

2020/05/10 | 03:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اشرف_عتريس 1- يعلم الله الواحد على قد ماعاش بيقضي العمر يفك الخط ويقرا الوشم بعينه زى الغجرحتى العمر يرجع يستخبي جواهبعد مايسرح بين الخلق يلتقيه بينادييابوقلب طيب جداً من دون البني آدمينصدقنى من غير ما أحلف لك يمينأن غويط البحر بلاط .



.لو خطيت برجلك..هاتعديهإكمنى قلبك شارع لم يمانع تسكنه كل البناتشرط الواحدة فيهم يكون للش ......





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