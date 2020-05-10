الحفاظ على ذاكرة الشعب الفلسطيني ,والدعوة لنقلها للأجيال اللاحقة من خلال رواية تحت عنوان مصائر للكاتب الفلسطيني ربعي المدهون . - حسن ابراهيمي

2020/05/10 | 03:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_ابراهيمي لقد تعددت الأسئلة التي طرحتها رواية تحت عنوان مصائر لكاتبها الفلسطيني ربعي المدهون ,وبما أن هذه الأسئلة متشعبة فسوف أقتصر على طرح البعض منها في هذه المقالة ,محاولا الإجابة عنها وفقا للسياق التاريخي لتطور وعي بعض الشخصيات ,ولسيرورة الأحداث المتعلقة بها كما جاء في الرواية .



من هذا المنطلق سوف أتناول في البداية سبب مجيء بعض الشخصيات بأسماء أ ......





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