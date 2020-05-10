عن كورونا والاعجاز العلمي عند كونفوشيوس! - حمزة رستناوي

2020/05/10 | 03:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حمزة_رستناوي حدثني أحدهم قائلا هل تستطيع أن تُنكر الاعجاز العلمي في قول رسول الله ص الوارد في صحيح البخاري و صحيح مسلم (الطاعون بقية رجز أو عذاب أرسله على طائفة من بني اسرائيل..



فإذا وقع بأرض و أنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه، و اذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها) هذه اشارة إلهية صريحة حول فائدة و ضرورة الحجر الصحي في الوقاية من الأمراض، كيف عرف النبي ص ذلك قبل 1441 سنة! ......





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