4 بذور تساعدك على ضبط نسبة السكر

2020/05/10 | 04:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باستخدام طرق طبيعية يمكنك ضبط مستوى السكر بالدم في بداية تطوّر حالة السكري، وإبقائه تحت السيطرة ومنع تفاقم المشكلة وحدوث المضاعفات.يعتمد ذلك على مراقبة ما تأكله، وتفادي الكميات الكبيرة من الكربوهيدرات والسكريات، مع المواظبة على الحركة البدنية، وتناول بعض العلاجات الطبيعية التي تخفض نسبة السكر بالدم، ومنها هذه البذور: بذور الكمّون.تحتوي هذه البذور […]

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