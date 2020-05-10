6 طرق للاستيقاظ مبكرا في رمضان دون قهوة

2020/05/10 | 05:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو الاستيقاظ مبكرًا في شهر رمضان، أمرًا في غاية الصعوبة، خاصةً عند النوم في وقت متأخر بعد الانتهاء من وجبة السحور، فضلًا عن حالة الخمول والكسل التي تسيطر على بعض الأشخاص خلال ساعات الصيام، فهل من طريق تساهم في تجاوز هذه المشكلة دون الحاجة للمشروبات المنبهة؟ يستعرض “الكونسلتو” في الصفحات التالية، نصائح للاستيقاظ مبكرًا في […]

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