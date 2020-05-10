رسالة من يسرا بعد مشهدها الذي أدمى القلوب

2020/05/10 | 05:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدرت الفنانة المصرية، يسرا، مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، بسبب أدائها في مشهد من مسلسلها “خيانة عهد”، المذاع طوال شهر رمضان.وأحدث مشهد انهيار وبكاء يسرا في جنازة ابنها، بحلقة الخميس، من المسلسل تفاعلا كبيرا بين مستخدمي التواصل الاجتماعي، وأشادوا بأدائها المؤثر الذي تسبب في بكاء البعض منهم.كما أشاد الإعلامي المصري عمرو أديب بأداء […]

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