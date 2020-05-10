الكاظمي يتخذ قرارا مهما بخصوص العلاقة مع اميركا

2020/05/10 | 06:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تشكيل لجنة لإجراء مباحثات مع الجانب الأميركي حول مراجعة الاتفاق الإستراتيجي بين البلدين بما يحمي وحدة العراق ...

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