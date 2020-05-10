للمرة الأولى.. قافلة عسكرية أمريكية تدخل عبر البوكمال

2020/05/10 | 06:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حادثة هي الأولى من نوعها، دخلت قافلة عسكرية أمريكية عبر معبر البوكمال في محافظة دير الزور، قادمة من العراق....

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