العباس القتالية تحبط عملية ارهابية في صحراء الانبار

2020/05/10 | 07:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت فرقة العباس القتالية في العراق عن احباطها لعملية ارهابية كانت تستهدف بالصواريخ ناحية النخيب في محافظة الانبار....

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