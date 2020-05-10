اعتقال ثلاثة من قادة ’داعش’ ومقتل عدد من الإرهابيين

2020/05/10 | 07:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد محور الشمال في قوات الحشد الشعبي ابو رضا النجار اعتقال ثلاثة من قادة جماعة داعش الوهابية، ومقتل عدد من الإرهابيين خلال عملية أمنية في منطقة...

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