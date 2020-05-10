2020/05/10 | 07:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت فرقة "العباس" القتالية احدى فصائل الحشد الشعبي يوم الاحد باحباط هجوم صاروخي على بأطراف محافظة كربلاء.

وقالت الفرقة في بيان اليوم انه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة توجهت مفرزة قتالية مع الفريق التكتيكي لفرقة العباس خارج قاطع المسؤولية بعمق ٢٥ كم شرق وادي غدف في صحراء الانبار للسيطرة على مجموعة مقذوفات مهيأة لعملية تعرض تحتوي على ٦ صواريخ مع دراجة نارية والتي كانت تعد لاستهداف ناحية النخيب التابعة لمحافظة الانبار، مضيفا ان الثواريخ تم تدميرها فيما لاذ الارهابيون بالفرار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احباط هجوم صاروخي باطراف كربلاء) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احباط هجوم صاروخي باطراف كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).