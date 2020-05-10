2020/05/10 | 08:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر لي بين، نائب مدير اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أنّ فيروس كورونا المستجد كشف عن “ثغرات” في نظام الرعاية الصحية العامة في الصين.وقال، أن السلطات بصدد إجراء إصلاحات لتحسين آليات الوقاية من الأوبئة ومكافحتها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين تعترف بأن كورونا كشف ثغرات بنظامها الصحي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين تعترف بأن كورونا كشف ثغرات بنظامها الصحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).