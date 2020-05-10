وزارة التربية: مستعدون لاجراء الامتحانات النهائية

2020/05/10 | 09:22 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، الاحد، اﺗﻤﺎم اﺳﺘﻌﺪاداﺗﻬﺎ ﻻﺟﺮاء اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﻮاﻋﻴﺪﻫﺎ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺣﺪدﺗﻬﺎ ﺧﻼل اﻻﺳﺒﻮع الماضي.وﻗﺎل ﻣﺼﺪر ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻮزارة ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ لوسائل اعلامية حكومية وتابعته وكالة صدى ان “اﻟﻮزارة وﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ واﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت، اﻛﻤﻠﺖ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺳﺘﻌﺪادات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺣﻞ المنتهية ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ (2019-2020)”، مبينا ان “اﻻﺳﺘﻌﺪادات ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ

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