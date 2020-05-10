حصاد كورونا في العالم يتجاوز 4 ملايين مصاب

2020/05/10 | 09:22 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم 4 ملايين شخص، حسبما أفادت جامعة "جونز هوبكنز الأمريكية صباح اليوم الأحد.ورصدت الجامعة، التي تعتبر مرجعا في تتبع انتشار جائحة كورونا، 4 ملايين و24737 إصابة، بزيادة 85,9 ألف حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يشير إلى انخفاض طفيف في معدلات الإصابة اليومية مقارنة مع 93,8 ألف في اليوم السابق.وبلغت حصيلة الوفيات 279311 حالة، بينما تماثل للشفاء أكثر من مليون و370 ألف شخص.وتتصدر الولايات المتحدة بفارق كبير قائمة الدول الأكثر تضررا بالفيروس مع ما يزيد عن مليون و309 آلاف إصابة، تليها إسبانبا (223,5 ألف) وإيطاليا (218,2 ألف) وبريطانيا (216,5 ألف)، فيما تبقى روسيا في المركز الخامس مع نحو 198,6 ألف إصابة.

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