زيدان يطلب مدافع إشبيلية ضمن صفقة أودريوزولا

2020/05/10 | 09:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، أن ريال مدريد طلب لاعبًا من إشبيلية، ضمن صفقة انتقال ألفارو أودريوزولا المحتملة إلى النادي الأندلسي في الصيف المقبل.

وتنتهي إعارة أودريوزولا إلى بايرن ميونخ بنهاية الموسم الحالي، إلا أنه من المرجح ألا يستمر في ريال مدريد، مع عودة المغربي أشرف حكيمي، ووجود داني كارفاخال.

ويعتبر إشبيلية من أكثر المهتمين بضم أودريوزولا، والذي يحظى بثقة المدرب جولين لوبيتيجي، والذي استدعاه لقائمة “لاروخا” في مونديال روسيا، قبل أن تتم إقالته.

وبحسب موقع “ديفينسيا سينترال” الإسباني، فإن ريال مدريد يسعى لضم جيوليس كوندي مدافع إشبيلية ضمن صفقة أودريوزولا.

وأشار التقرير إلى أن زين الدين زيدان مدرب الريال يتابع كوندي منذ فترة لعبه في بوردو، قبل انتقاله لإشبيلية وتقديم مستويات رائعة في إسبانيا.

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