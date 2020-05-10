وزير الصحة: تسخير جميع الإمكانيات لمواجهة كورونا

2020/05/10 | 09:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، تسخير جميع إمكانيات المؤسسات الصحية لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

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