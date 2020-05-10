خطوة واحدة بسيطة يمكن أن تقضي على دهون البطن الضارة

2020/05/10 | 09:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنتشر الدهون الحشوية حول الأعضاء الداخلية وترتبط بمخاطر صحية مختلفة، مثل أمراض القلب وداء السكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول.الدهون الحشوية، في رواسب صغيرة يمكن أن يؤدي الكثير منها إلى مشاكل صحية مختلفة، لكن بحسب دراسة حديثة يمكن لتحول بسيط في النظام الغذائي أن يساعد في القضاء على دهون البطن الضارة،.وفي دراسة […]

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