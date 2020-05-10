2020/05/10 | 09:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت خلية الأزمة الحكومية، الاحد، أنها تدرس العودة الى حظر التجوال الشامل خلال الأيام العشرة الاخيرة من شهر رمضان وفترة عيد الفطر مع وضع ضوابط أشد وعقوبات صارمة للمخالفين وتقليل الاستثناءات.وقال عضو خلية الأزمة ومدير صحة الرصافة عبد الغني الساعدي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إنه “قد تكون هناك […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( خلية الازمة تدرس إعادة الحظر الشامل في العشرة الأخيرة من رمضان والعيد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( خلية الازمة تدرس إعادة الحظر الشامل في العشرة الأخيرة من رمضان والعيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).