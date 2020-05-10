إيران تعلن استعدادها لتبادل كل السجناء مع أمريكا

2020/05/10 | 09:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلنت إيران، اليوم الاحد، استعدادها لإجراء تبادل كامل للسجناء مع الولايات المتحدة.

ونقل موقع "خبر أون لاين" الإلكتروني، ، عن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أن "بلاده مستعدة لإجراء تبادل كامل للسجناء مع الولايات المتحدة، وأن واشنطن لم ترد بعد على دعوة إيران بهذا الخصوص".

وقال ربيعي: "نشعر بقلق على سلامة وصحة الإيرانيين الموجودين في السجون..



ونحمل أمريكا مسؤولية سلامة الإيرانيين وسط تفشي فيروس كورونا المستجد".

بغداد اليوم-متابعة

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن سحب أنظمة الدفاع الجوي "بطاريات باتريوت" ليس وسيلة "للضغط على المملكة العربية السعودية بشأن قضايا النفط".

وقال بومبيو تعليقا على سحب بطاريات "باتريوت" من

بغداد اليوم- متابعة

أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إرشادات جديدة تضمنت حظر التدخين على العسكريين ممن دون سن الـ21 عاما، اعتبارا من الأول أغسطس القادم.

ويشمل الحظر السجائر العادية والإلكترونية والسيجار وغيرها من منتجات التبغ، وين

بغداد اليوم- بغداد

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن العدد النهائي للوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة، قد يصل إلى نحو 95 ألف حالة، أو أكثر من ذلك.

وقال ترامب خلال اجتماع مع المشرعين الجمهوريين اليوم الجمعة: "تنظرون إلى شاشات

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