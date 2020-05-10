2020/05/10 | 09:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

أفادت جامعة "جونز هوبكنز الأمريكية صباح اليوم الأحد، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ف...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( حصاد كورونا في العالم يتجاوز 4 ملايين مصاب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( حصاد كورونا في العالم يتجاوز 4 ملايين مصاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).