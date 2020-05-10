حصاد كورونا في العالم يتجاوز 4 ملايين مصاب


حصاد كورونا في العالم يتجاوز 4 ملايين مصاب
2020/05/10 | 09:24 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- متابعة

أفادت جامعة "جونز هوبكنز الأمريكية صباح اليوم الأحد، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ف...

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