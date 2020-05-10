2020/05/10 | 09:24 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أفادت جامعة "جونز هوبكنز الأمريكية صباح اليوم الأحد، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ف...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
حصاد كورونا في العالم يتجاوز 4 ملايين مصاب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- متابعة
أفادت جامعة "جونز هوبكنز الأمريكية صباح اليوم الأحد، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ف...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
حصاد كورونا في العالم يتجاوز 4 ملايين مصاب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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