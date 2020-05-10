فرقة العباس القتالية تحبط هجوماً بالصواريخ على ناحية النخيب

2020/05/10 | 09:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- الانبار

أعلنت فرقة العباس القتالية، الأحد، إحباط هجومٍ بالصواريخ على ناحية النخيب، التابعة الى محا...





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