الكاظمي يمد يده للمتظاهرين ويعلن انتهاء عهد

2020/05/10 | 09:24 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس الوزراء الاتحادي أول جلساته الاعتيادية برئاسة الكاظمي بعد نحو يومين من نيل حكومته ثقة البرلمان العراقي - صورة: إعلام الحكومة

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