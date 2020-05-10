الحكومة العراقية الجديدة تمد يدها إلى المحتجين وتتعهد بالإفراج عن المتظاهرين

2020/05/10 | 09:25 - المصدر: فرانس 24

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مدت الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي السبت يدها إلى المحتجين، حيث تعهدت بالإفراج عن المتظاهرين الذين تم اعتقالهم بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات.



كما وعد الكاظمي بـ"محاسبة المقصرين بالدم العراقي وتعويض عوائل الشهداء ورعاية المصابين".

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