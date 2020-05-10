2020/05/10 | 09:25 - المصدر: بغداد اليوم

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وزير الصحة يعبّر عن خشيته تسجيل المزيد من الإصابات بكورونا ويؤكد: نحتاج المزيد من الفنادق للعزل

يتبع.



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بغداد اليوم- متابعة

أفادت جامعة "جونز هوبكنز الأمريكية صباح اليوم الأحد، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم تجاوزت 4 ملايين شخص.

ورصدت الجامعة، التي تعتبر مرجعا في تتبع انتشار جائحة كورونا، 4 ملايين و24737 إصابة، بزيادة 85,9 أ

بغداد اليوم - متابعة

نجح نائب الرئيس التايواني تشين شين جين، في تطويق فيروس كورونا في البلاد، وذلك بفضل خلفيته العلمية كونه كان عالما في مجال الفيروسات.

ويكافح نائب الرئيس في تايوان، من أجل إبقاء الفيروس التاجي في تحت السيطرة، والتنبؤ بمسار كورون

بغداد اليوم- بغداد

اعلن مدير عام صحة الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي، اليوم السبت، تسجيل 25 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال الساعدي في بيان تلقته (بغداد اليوم9، ان "صحة الرصافة سجلت 25 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.

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