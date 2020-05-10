تويتر تتيح لك جدولة تغريداتك

2020/05/10 | 09:29 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت منصة تويتر بطرح خيار جدولة التغريدات لبعض المستخدمين المحددين، وهي إحدى أكثر الميزات المفيدة التي قد يرغب الجميع في استخدامها، بحيث تتيح هذه الميزة الجديدة للمستخدمين جدولة التغريدات في تاريخ ووقت محددين من خلال منصة تويتر نفسها.وتقتصر الميزة في الوقت الحالي على تطبيق سطح المكتب فقط، وهي تتيح إلقاء نظرة على جميع التغريدات

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