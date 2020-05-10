صحة الرصافة: هناك حاجة ملحة لاعادة الحظر الشامل مرة اخرى

2020/05/10 | 09:31 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شددت دائرة صحة الرصافة، الاحد، على ضرورة اعادة الحظر الشامل مرة اخرى، فيما اشارت الى انه ﺑﻘﻴﺖ اﻷﻣﻮر ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﺳﻴﺒﻘﻰ اﻟﻔﻴﺮوس ﻣﻮﺟﻮدا ولن يصل العراق لمرحلة اﻷﻣﺎن ﻧﻬﺎﺋﻴﴼ.وﻗﺎل ﻋﻀﻮ ﺧﻠﻴﺔ اﻷزﻣﺔ وﻣﺪﻳﺮ ﺻﺤﺔ اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ اﻟﺴﺎﻋﺪي في تصريح لوسائل اعلامية حكومية إﻧﻪ “ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻠﺤﺔ اﻟﻰ ﻋﻮدة ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮال اﻟﺸﺎﻣﻞ

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