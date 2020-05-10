محافظ نينوى يعلن البدء بإعمار كنيسة مريم العذراء في الموصل

2020/05/10 | 09:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، اليوم الاحد، عن المباشرة بإعمار كنيسة مريم العذراء في الجانب الأيمن من الموصل.وقال الجبوري في بيان اطلعت عليه “العهد نيوز”، إن “الملاكات الهندسية في بلديات نينوى شرعت بأعمال اعمار احدى الكنائس التي دمرها اجراميو عصابات “ داعش” الارهابية وهي كنيسة (مريم العذراء) والوقعة في ايمن مدينة الموصل”.وأضاف […]

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