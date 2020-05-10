العراق يوقف استيراد البنزين بعد اعداده خزينا كبيرا من المشتقات

2020/05/10 | 09:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدتْ وزارة النفط، الاحد، أن عددا من المشاريع الجاري العمل بها بقطاع المصافي، ستؤمن حاجة البلاد كما ونوعا، كاشفة عن ايقاف استيرادها لمادة البنزين للشهر الحالي بعد تمكنها من اعداد خزين كبير من مختلف المشتقات.وقال وكيل الوزارة لشؤون المصافي والغاز حامد يونس الزوبعي في في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، […]

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