2020/05/10 | 09:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متظاهرون يعبرون’الساتر الأول’ على جسر الجمهورية (فيديو) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/10 | 09:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرون يعبرون’الساتر الأول’ على جسر الجمهورية (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرون يعبرون’الساتر الأول’ على جسر الجمهورية (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).