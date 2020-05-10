كورونا.. وزير الصحة يؤكد الحاجة لمزيد من الفنادق وسط مخاوف من تسجيل إصابات جديدة

2020/05/10 | 09:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعرب وزير الصحة، حسن التميمي، اليوم الاحد، عن خشيته من تسجيل المزيد من الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، مؤكدا الحاجة لمزيد من الفنادق للعزل الصحي.وقال التميمي في تصريح لوكالة الانباء الرسمي "واع"، إن "الوزارة قد تكون بحاجة للمزيد من الفنادق خشية ازدياد أعداد المصابين بفيروس كورونا أو الملامسين لهم".وأضاف أنه "اطلع على حالة المصابين الراقدين في مستشفى ابن الخطيب ومستشفىيات أخرى، فضلا عن اطلاعه على أوضاع الوافدين من خارج العراق الذين تم إسكانهم في فنادق استأجرتها في وقت سابق دائرة صحة الرصافة".ووصل مجموع الإصابات الكلي في العراق الى 2679، ومجموع الوفيات 107، ومجموع حالات الشفاء 1702.

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