البدء بإعمار كنيسة مريم العذراء في الموصل

2020/05/10 | 09:39 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، الاحد، عن المباشرة بإعمار كنيسة مريم العذراء في الجانب الأيمن من الموصل.وقال الجبوري في بيان تلتقه وكالة صدى ، إن “الملاكات الهندسية في بلديات نينوى شرعت بأعمال اعمار احدى الكنائس التي دمرها اجراميو عصابات “ داعش” الارهابية وهي كنيسة (مريم العذراء) والوقعة في ايمن مدينة الموصل”.وأضاف الجبوري، ان

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