2020/05/10 | 09:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح نائب بالبرلمان الأفغاني بأن 7 أشخاص قتلوا في إقليم غور غربي البلاد باشتباكات بين الشرطة ومحتجين غاضبين مما اعتبروه ظلما بتوزيع المساعدات الغذائية خلال أزمة فيروس كورونا.وقال غولزمان نايب الذي يمثل غور، يوم أمس إن 14 شخصا آخرين أصيبوا خلال المظاهرة التي نشبت بسبب تزايد الاستياء مما يقال إنها محاباة في توزيع المساعدات لصالح […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتلى وجرحى باحتجاجات على توزيع الطعام في أفغانستان) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتلى وجرحى باحتجاجات على توزيع الطعام في أفغانستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).